AUA-Hagelflug: Nun geraten die Ermittler ins Visier

Es gab Warnungen bereits in Mallorca

Neu ist darüber hinaus auch, vor dem Start in Mallorca gab es bereits eine Hagelwarnung für Österreich, vor der AUA-Maschine waren außerdem drei weitere Jets mit Hagel konfrontiert. Wirklich überraschend kann all das also nicht gewesen sein. Angeblich waren sogar bereit eigene Hagelflieger in der Luft. Auch deshalb wird gegen die Piloten weiterhin wegen mutmaßlich fahrlässiger Gemeingefährdung ermittelt, während die Mitarbeiter der Austro-Control entlastet sind.

List fordert jetzt auch, dass die Justiz die Untersuchungsstelle ins Visier nimmt. "Dieser gefährliche Zwischenfall wird seitens SUB in vermuteter rechtswidriger Auslegung der einschlägigen Vorschriften nicht ordnungsgemäß geprüft. Im Gegenteil hindert die SUB die StA Korneuburg an deren Ermittlungsarbeit", heißt es in einem Schreiben an das Gericht. Mit einem neuen Gutachten will er belegen, dass es sich sogar um einen Unfall im flugrechtlichen Sinne handelt, noch eine Stufe höher als die Störungen. "Die Betroffenen des AUA-Hagelfluges OS434 behalten sich aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes strafrechtliche Schritte gegen einzelne Mitarbeiter der SUB vor, sofern sich die Verdachtsmomente erhärten sollten."

List sieht „einen echten Skandal. Ich werde alles tun, damit diese Angelegenheit restlos aufgeklärt wird.“