Härtere Strafen: Das Ministerium nimmt die Raser ins Visier

Längerer Mindestentzug

Die Mindestentzugsdauer bei schweren Überschreitungen des Limits von 40 km/h im Ortsgebiet und 50 km/h im Freiland müsse, von derzeit zwei Wochen, drastisch erhöht werden.

„Es gab bereits ein Vorgespräch mit dem Ministerium. In den nächsten zwei, drei Wochen werden wir ein Expertenpapier mit konkreten Forderungen an das Ministerium schicken“, teilt sein Büro mit. Das Verkehrsministerium will eine Verschärfung der Strafen prüfen. Dort steht man dem Ansinnen einiger Länder offen gegenüber. „Die Thematik ist durchaus präsenter geworden. Wenn es das Bedürfnis gibt, nachzuschärfen, werden wir das gerne prüfen“, heißt es aus dem Ministerium.

Noch einen Schritt weiter geht der oö. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ): „Bei wirklich drastischen Geschwindigkeitsübertretungen soll dem Rowdy das Auto abgenommen werden“, fordert er. Auch diese Forderung ist bereits ans Ministerium gegangen. Für den nö. Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) gehe es um kein Kavaliersdelikt: „Vor allem im Wiederholungsfall muss mit voller Härte durchgegriffen werden.“