KFV-Studie: Unfälle wegen Raserei nahmen zu

4 Prozent sind schneller

Die gestiegenen Übertretungen decken sich mit einer Ifes-Umfrage über das Verkehrsverhalten für das Kuratorium im April. „80 Prozent gaben an, gleich unterwegs zu sein wie vor dem Lockdown, 16 Prozent sagten, sie seien vorsichtiger, vier Prozent meinten, sie seien schneller unterwegs“, sagt Robatsch.

Deshalb unterstützt das KFV die Länder-Forderungen für schärfere Strafen. „Österreich hat hohe Toleranzgrenzen und niedrige Strafen“, sagt Robatsch. In der Schweiz sei dagegen der Führerschein bei 71 km/h im Ortsgebiet für vier Monate weg. Dort sei dafür auch die Zahl der Unfalltoten pro einer Million Einwohner nur halb so hoch wie in Österreich, erklärt der Verkehrsforscher.