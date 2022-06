Großglockner Straße: Sportwagenfahrer lieferten sich Rennen

Drei Sportwagenfahrer, die sich wohl ein illegales Straßenrennen geliefert haben, sind am Montag auf der Großglockner Bundesstraße (B107) im Mölltal gestoppt worden. Laut Polizei waren mehrere Anzeigen eingelangt, die Rede war von „besonders rücksichtloser Fahrweise“ und massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen. Also wurde eine koordinierte Lasermessung an verschiedenen Standorten durchgeführt, drei spanische Staatsangehörige (46, 44 und 38 Jahre alt) wurden aufgehalten.

Die drei waren von Heiligenblut kommend in Richtung Winklern unterwegs. Dabei überschritten sie bei Überholmanövern die zulässige Geschwindigkeit im Freilandgebiet um 87, 86 und 83 km/h, was bedeutet, dass sie mit mehr als 180 km/h auf der Bundesstraße unterwegs waren. In der Gemeinde Mörtschach wurden sie angehalten. Allen wurden die Führerscheine abgenommen, eine Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben.