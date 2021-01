Großer Andrang: Minister drohen den Skigebieten

„Mein Appell zur Einhaltung der Abstände und der Verwendung von FFP2 Masken richtet sich in gleicher Weise an die Wintersportler, wie auch an die Betreiber, die dafür sorgen müssen, dass es zu keinen Verstößen kommt“, äußerte sich auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Am Sonntag sei es aber noch zu keinen Schließungen gekommen, hieß es aus dem Innenministerium. Grundsätzlich müsse dafür die Gesundheitsbehörde – also die Bezirkshauptmannschaft – einen Bescheid an die Liftbetreiber ausstellen. Erst dann könne die Polizei die Sperre kontrollieren. Sollte es danach noch zu Versammlungen oder Liftbetrieb geben, könne die Polizei Anzeigen erstatten, heißt es aus dem Innenministerium.

Mehr Anzeigen in Wien

Auch ohne Bescheid werde in den Skigebieten aber die Masken- und Abstandspflicht kontrolliert. Die meisten Anzeigen und Organmandate nach den Corona-Maßnahmen gab es am Samstag aber nicht in den Wintersportgebieten, sondern in Wien (127), gefolgt von Tirol (94).