Pistensicherheit: „Leute fahren bewusster Ski“

Rücksichtsvolles Miteinander gilt somit auch auf der Piste. Tempo anpassen, Abstand halten, nicht an unübersichtlichen Stellen anhalten und Markierungen beachten sind nur einige Punkte, die in den FIS-Regeln (siehe rechts) festgeschrieben sind und für Pistensicherheit sorgen sollen. Zudem kann ein Helm Leben retten oder zumindest die Schwere des Unfalls beeinflussen.

Um all das den Skifahrern und Snowboardern näherzubringen, gibt es im Skigebiet Hinterstoder schon seit über 25 Jahren eine Kooperation mit ausgebildeten Skiinstruktoren. „Unsere Pistenhilfe ist mit gelber Jacke am Weg und ermahnt bzw. gibt Hilfestellungen“, so Holzinger. 80 Personen über den Winter verteilt haben sich dazu freiwillig bereit erklärt. „Sie sind Helden, die uns mehr Sicherheit gewährleisten“ so Holzinger.