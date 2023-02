Ferriere bedankt sich für die Angebote, das erste kam vom St. Pöltner Arzt Bernhard Wandl. Das Geld (10.500 Euro) wurde bereits überwiesen, im April soll das Prunkstück offiziell übergeben werden.

"Meine erste Reaktion als ich das im KURIER las, waren Schock und Scham, dass so ein Geldbetrag von einem so bekannten Museum nicht bezahlt werden kann", erklärt der Orthopäde und Zwettler Spitalsarzt. Die zweite Reaktion hätte mit Patriotismus zu tun gehabt, damit so eine Rarität nach Österreich kommt.