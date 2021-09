Da die KPÖ auch im Landtag und einigen weiteren Gemeinden vertreten ist, kamen im Vorjahr 183.000 Euro zusammen. Kahr behält von ihrer Stadtratsgage rund 1.900 Euro netto für sich, das sei ohnedies mehr, als sie in ihrem ursprünglichen Beruf als Sekretärin wohl je verdient haben würde, merkte sie einmal an.

Kahr ist vom Wesen her unaufgeregt, Kritik vom politischen Konkurrenten lässt sie abprallen. "Man kann 20 Jahre zurück gehen und feststellen, wir haben unsere Positionen nicht verändert. darauf sind wir stolz", betonte Kahr vor Kurzem. Zu diesen Positionen zählen neben dem Kernthema leistbares Wohnen unter anderem die ein Gebührenerhöhungs-Stopp und die Senkung der Parteienförderung sowie leistbare Preise in Freizeiteinrichtungen, vor allem in die die Freibäder der Holding Graz.

Judith Schwentner, 53, saß erstmals 2008 für die Grünen im Nationalrat und übernahm die Grazer Partei 2019, als die bisherige Stadträtin und Obfrau Tina Wirnsberger aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Schwentner wurde Umweltstadträtin und ging heuer im Mai in die Offensive: Sie wolle Bürgermeisterin werden, kündigte Schwentner an - da war von den verfrühten Wahlen in Graz noch gar keine Rede. Schwentner studierte Germanistik und Slawistik und hat auch journalistische Wurzeln: Sie war 1996 bis 2000 Redakteurin bei „Camera Austria“ (1996 bis 2000), danach wechselte sie zur Straßenzeitung „Megaphon“, wo sie 2004 zur Chefredakteurin avancierte.

Im Wahlkampf betonte sie dagegen die grünen Wurzeln ihrer Partei und stellte Klimaschutz in den Mittelpunkt. Das wird auch einer ihrer Punkte in den nun kommenden Regierungsverhandlungen: sie könne sich mit jeder Partei eine "Klimaschutz-Koalition" vorstellen, betonte Schwentner - ausgenommen der FPÖ, mit den Blauen sei keinerlei Pakt möglich.

Kurt Hohensinner, 43, sitzt seit 2014 im Grazer Stadtrat, zuletzt zuständig für Bildung, Integration und Sport. Zuvor war er Klubobmann der ÖVP im Gemeinderat. Der zweifache Familienvater und diplomierte Sozialpädagoge gilt seit Langem als präsumtiver Nachfolger Siegfried Nagls an der Spitze der Grazer ÖVP. Dass es nun so schnell geht, kommt wohl auch für Hohensinner überraschend.