Graz: Kurz "nachdenklich gestimmt" und Kogler bietet KPÖ Koalition an

Der Wahlkampf in Graz verlief so unspektakulär, dass zahlreiche namhafte politische Akteure des Landes die Wahl nicht am Radar hatten. Ein schwerer Fehler. Denn das Wahlergebnis ist eines der spektakulärsten der letzten Jahrzehnte.



Vor allem die Türkisen traf die Wahlschlappe offenbar wie ein Blitz. „Auf eine Niederlage diesen Ausmaßes waren wir nicht eingestellt. Wir haben gespürt, dass wir verlieren, aber in dem Ausmaß haben wir das nicht erwartet. Das ist eine große, schmerzliche Niederlage“, brachte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die Enttäuschung auf den Punkt.



Die für die Türkisen möglicherweise interessanteste Meldung kommt von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er freute sich über ein „großartiges Ergebnis“ seiner Partei und sprach von einem „historischen“ Moment. Dem Jubel setzte er auch gleich ein attraktives Angebot an die KPÖ nach.

Kanzler überrascht

Der Steirer Kogler wünschte sich seine Grünen nun auch in der Stadtregierung der Landeshauptstadt. „Spitzenkandidatin Judith Schwentner und die Grazer Grünen haben alles, was es braucht, um jetzt Regierungsverantwortung zu übernehmen und Graz zum Besseren zu verändern“, sagte der Vizekanzler.