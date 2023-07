Gewaltambulanzen sollen Femizide in Österreich eindämmen

Der Mord an einer 28-jährigen Syrerin in Wien-Ottakring verleiht dem heutigen Gewaltschutzgipfel, anberaumt von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadić, eine traurige aktuelle Relevanz. Dringend tatverdächtig ist in diesem Fall der 35-jährige Ehemann der jungen Frau.

Mit einem Messer dürfte er in der gemeinsamen Wohnung auf seine Frau losgegangen sein, die dort am Montag ihren schweren Verletzungen erlegen ist.

