Ambulante za žrtve nasilja trebaju smanjiti broj femicida u Austriji

Traži se više konferencija slučajeva

Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Karnera, konferencije o slučajevima bezbjednosne policije također igraju važnu ulogu. "Ove godine je već održano 100 konferencija o slučajevima. Želimo ih još proširiti jer je to važno za analizu strukture počinitelja i žrtava. Također smo povećali broj službenika za prevenciju u zaštiti od nasilja sa 500 na 1.200 ljudi", kaže Karner. Do 30. juna izdato je i 7.650 zabrana približavanja, 500 više nego prethodne godine.



U pripremi je i nova kampanja koja je posebno usmjerena na one koji se nalaze u okruženju onih koji su pogođeni nasiljem. "S jedne strane, dobro je što imamo tako široku mrežu zaštite za one koji su izloženi nasilju, ali s druge strane moramo te servise prezentirati na mnogo pristupačniji način", smatra Zadić.