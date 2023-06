Wanze im Saugroboter versteckt: Cyber-Gewalt gegen Frauen steigt

Kein Einzelfall, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der FH Campus Wien nun aufzeigt. Durch die zunehmende Digitalisierung häufen sich Fälle von Cyber-Gewalt gegen Frauen. Gefährder greifen immer öfter auf technische Mittel zurück, um Frauen zu kontrollieren, bloßzustellen und auf sexueller Ebene zu degradieren.

Verharmlosung

Drei Jahre lang forschten Wissenschafterinnen an der Studie "(K)ein Raum. Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen". "Cyber-Gewalt wird gesellschaftlich noch sehr stark verharmlost, ist aber sehr gefährlich und kann massiv sein", sagte Magdalena Habringer, Projektleiterin der Studie sowie Forscherin und Lehrende an der FH Campus Wien.