Immer mehr Opfer: Politik sagt Cybergewalt den Kampf an

Diskriminierung, Gleichstellung und Frauenrechte sind das Thema am Internationalen Frauentag, der wie jedes Jahr am 8. März begangen wird. Das 110-Jahr-Jubiläum dieses Tages ist Anlass für einen Rückblick in die Geschichte der Frauenbewegung, aber auch für einen Blick in die Gegenwart. „Es braucht diesen Aktionstag, der uns an die Anfänge erinnert und immer wieder wachrüttelt“, so Teschl-Hofmeister.

Virtuelle Ausstellung

Damit auch bei Schülern zwischen 13 und 16 Jahren das Interesse für dieses Thema stärker geweckt wird, hat das Land gemeinsam mit der Nationalbibliothek (ÖNB) und der Bildungsdirektion unter www.frauentag-noe.at eine virtuelle Ausstellung geschaffen. Ähnlich wie in einem Museum gibt es Räume, Vitrinen und Info-Boxen. Zudem können die Benutzer an einem Quiz teilnehmen. ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger spricht von einem „niederschwelligen Zugang“ zu Frauenthemen.