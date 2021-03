Verstärkte Nachfrage: Sozialladen in St. Pölten hat wieder offen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Spielzeug, Bücher, Kleidung - die Regale des Sozialladen sind bis oben hin voll.

Der Sozialladen in der St. Pöltner Shopping Promenade musste wie alle Handelsgeschäfte seit Wochen geschlossen halten. Seit März hat nun auch der Bücherladen für "Menschen in Not - Engel helfen" wieder geöffnet.

Jeder ist Willkommen

An zwei Tagen der Woche können Kunden nun wieder durch das Sortiment stöbern. Das besteht neben Büchern, auch aus Spielzeug, Brettspielen, CDs und DVDs, Taschen, Rucksäcken, Kleidung sowie Deko. Bei allen Sachen handelt es sich um Spenden, die günstig zu erwerben sind.

Einkaufen kann hier jeder. Die Klienten des Vereins bekommen die Sachen gratis.