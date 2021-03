Erster Blick auf das umstrittene Kinderkunstlabor in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es blieb bis zuletzt ein großes Geheimnis, nun legte die Politik die Karten auf den Tisch. Am Mittwoch wurde ein erster Architektenentwurf für das geplante Kinderkunstlabor im Altoona-Park in St. Pölten präsentiert. Es soll, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, "eine kreative Werkstatt für alle Genres der Kunst sein, in der sich Kinder entfalten können, in dem im Innen-und Außenbereich alle Sinne angesprochen werden und der darüber hinaus für alle Generationen ein schöner Ort des Verweilens sein wird."