Geschäftsrückgang im Handel, Mieten in Top-Lagen sinken

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Umsatzrückgänge des stationären Handels aufgrund der Pandemie lassen sich auch in Immobilien-Kenndaten der Branche erkennen. Generell seien bereits zehn Prozent der Händler verschwunden. St. Pölten ist eine von drei Landeshauptstädten, wo die Mietpreise im Vorjahr signifikant gesunken sein sollen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung von Remax-Commercial, dem größten Maklernetzwerk in Österreich. In Top-Innenstadtlagen der großen Städte sei die Krise bislang noch gut verkraftet worden, „für B- und C-Lagen ist Corona ein Brandbeschleuniger in Bezug auf Leerstände“, sagt Stefan Krejci, Remax-Commercial-Geschäftsführer. Er verweist aber auch darauf, dass es für Top-Lagen Investitionspläne gibt. St. Pölten liefert da mit dem Hotel- und Geschäftsprojekt von René Benko am Leiner-Areal ein positives Beispiel.