Betrug, Hass und Gewalt: Anzeigenrekord bei der Internetkriminalität

Ein negativer Trend, der sich schon zu Beginn der Corona-Pandemie abgezeichnet hat, setzte sich im vergangen Jahr ungebremst fort. Erneut stieg die Internetkriminalität stark an. Nahmen Cyberdelikte bereits von 2020 auf 2021 um 29,4 Prozent zu, erhöhte sich dieser Wert im Vorjahr noch einmal: 60.195 Straftaten im Internet wurden angezeigt, was einem Plus von 30,4 Prozent entspricht.