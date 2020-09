Stadt Wien richtet Kompetenzstelle gegen Cyber-Gewalt ein

Panikattacken bei Studienteilnehmerinnen

Immer mehr Männer überwachen laut Studie ihre Lebenspartnerinnen. Die Kontrolle über Passwörter und SMS, Mail oder WhatsApp Nachrichten führt in vielen Fällen auch zum Verlust sozialer Kontakte der Opfer.

Alle Frauen die an der Studie teilnahmen berichteten von großer Angst. Zwei Drittel leiden unter Panikattacken. „Ich hatte Angst, dass er gleich dasteht, weil er ja wirklich ziemlich viel Zugriff auf meine Daten hatte und wusste, wo ich bin“, sagt Doris, eine der Studienteilnehmerinnen.

Die Stadt Wien richtet nun eine neue Kompetenzstelle gegen Cybergewalt ein. Vor allem im IT Bereich sollen Experten von „Wien Digital“ künftig den Frauenhäusern zur Seite stehen. Es soll besonders um die Wiederherstellung von Beweismitteln wie Fotos oder Videos gehen, die in weiterer Folge bei einer Anzeige eine wichtige Rolle spielen.

„Wichtig ist: Die Stadt Wien hilft Betroffenen von Cybergewalt schnell und unbürokratisch. Wer von Gewalt betroffen ist, hat in unserer Stadt ein Auffangnetz“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal. Mit der neuen Reform wird zugleich eine Informationsoffensive gestartet. In einem Video der Stadt Wien werden die verschiedenen Formen von Cyberkriminalität erklärt und die wichtigsten Nummern zusammengefasst.