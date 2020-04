Gesundheitspersonal schützen und „Verbreitungsherde“ vermeiden

Mit dieser Einstellung ist er nicht alleine: „Wir sind Kanonenfutter“, sagt eine Mitarbeiterin eines Spitals in Oberösterreich. Sie will aufgrund ihres Berufs anonym bleiben. „Seit der Tragepflicht von OP-Masken werden Angestellte, die Kontakt mit Covid-19-Patienten hatten nicht mehr in Quarantäne geschickt und auch nicht getestet“, schildert sie. Mitarbeiter mit chronischen Erkrankungen oder Vorerkrankungen würden noch immer auf ihre Bescheide auf Freistellung warten.