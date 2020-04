Ärzte rebellieren gegen Datenschutz und pochen auf Corona-Befunde

Es könnte sein, dass er sich bei einem seiner Patienten infiziert hat. Ob das tatsächlich so war, wird man aber möglicherweise gar nicht mehr nachvollziehen können. Und das ist ein Problem.

Wie berichtet, ist am Sonntag erstmals ein Arzt – der praktische Arzt Wilfried Piribauer (70) aus Himberg in Niederösterreich – an Covid-19 gestorben.

Kurz bevor der Arzt ins Krankenhaus gebracht wurde, hat er noch Bürgermeister Ernst Wendl ( SPÖ) angerufen. Das Problem: Dieser hat bis heute keine offizielle Information darüber erhalten, dass ein Arzt in seiner Gemeinde infiziert war.