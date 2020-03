Covid-19: Bürgermeister wollen wissen, wer das Virus hat. Aber sollen sie das?

Auf den ersten Blick gibt es gute Gründe dafür, die Bürgermeister namentlich über die Covid-19-Fälle in ihrem Ort zu informieren: Nur so kann nachgefragt werden, ob jemand Hilfe braucht. Einkaufen und Gassigehen sind die eingängigsten Beispiele.

Am Wochenende wurde die Frage schon in Oberösterreich intensiv diskutiert. Mehrere Bürgermeister hatten sich beschwert, dass sie über die Zahl der Covid-19-Fälle in ihrem Ort im Unklaren gelassen würden.