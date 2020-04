Coronavirus: "Panik" nach Tod eines Gemeindearztes

„Wir wissen nicht, ob er sich in der Ordination angesteckt hat. Aber es zeigt, wie wichtig gerade für Ärzte eine entsprechende Schutzausrüstung ist“, erklärt der Präsident der NÖ Ärztekammer, Christoph Reisner. Mit dem Himberger (NÖ) Gemeindearzt Wilfried Piribauer ist – wie berichtet – am Wochenende der erste praktizierende Arzt am Coronavirus gestorben.

Der 70-jährige Allgemeinmediziner und Feuerwehrarzt hatte weit über das gesetzliche Pensionsalter hinaus in Himberg eine Kassenordination betrieben. „Und das seit dem Jahr 1988. Er war mit Herz und Seele Arzt und durch und durch ein hilfsbereiter Mensch. Er hat die Leute sogar an seinen freien Tagen behandelt. Im heurigen Jahr wollte er die Ordination an einen Nachfolger weitergeben“, schildert der Bürgermeister von Himberg, Ernst Wendl ( SPÖ). Den Stadtchef hat die Nachricht vom Tod des beliebten Mediziners tief getroffen.

Praxis bis zuletzt geöffnet

Auch in der Gemeinde hat man keinerlei Infos darüber, ob sich Piribauer das Virus eventuell bei seiner Arbeit in der Ordination eingefangen hat. Am Montag, den 16. März hatte er die Praxis das letzte Mal geöffnet. „Zwei Tage später hat er mich angerufen, dass es ihm nicht gut geht und er positiv auf Corona getestet wurde. Es hat ihm leid getan, dass er nicht weiter praktizieren kann“, sagt Wendl. Am 20. März dürfte sich der Gesundheitszustand des Mediziners deutlich verschlechtert haben. Laut Wendl wurde er in ein Wiener Spital eingeliefert, wo er am vergangenen Sonntag verstarb.