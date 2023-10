Schuldsprüche in Prozess um Volksbefragung zu Tiroler "Gletscherehe"

Im Falle der Volksbefragung zum letztlich gescheiterten Skigebietzusammenschluss Pitztal-Ötztal in Tirol sind drei wegen Missbrauchs der Amtsgewalt angeklagte Mitglieder der Wahlbehörde am Dienstag am Landesgericht Innsbruck zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Der Erst- sowie Drittangeklagte erhielten zwölf Monate bedingt, der Zweitangeklagte elf Monate. Zusätzlich wurden sie zu Geldstrafen sowie zum Ersatz der Verfahrenskosten verdonnert.

Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Michael Böhler verhängte zusätzlich zu den Freiheitsstrafen 360 Tagsätze für Erst- und Drittangeklagten sowie 300 für den Zweitangeklagten. Die Urteile waren vorerst nicht rechtskräftig, sowohl die Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft gaben keine Erklärung ab.

Den Angeklagten war vorgeworfen worden, Wahlkarten für andere Wahlberechtigte mit „Pro-Stimmen“ ausgefüllt zu haben. Während die Staatsanwaltschaft Schuldsprüche forderte, plädierten die Verteidiger auf Freisprüche für ihre Mandanten. Die Beschuldigten hatten sich im Prozess nicht schuldig bekannt.

"Geht um Demokratie"

„Es geht um die Sicherung der Grundwerte unserer Demokratie“, betonte Richter Böhler in der Urteilsbegründung. Wahlen seien das zentrale Instrument einer Demokratie. Dieses sei von Angeklagten „mit Füßen getreten“ worden. „Ihnen ist es darauf angekommen, das Wahlergebnis zu beeinflussen“, nämlich mehr Pro-Stimmen zu erreichen, mahnte der Richter. Auch wenn das Handeln der Angeklagten nicht ausschlaggebend für den Ausgang der Volksbefragung gewesen sei, sei diese beeinflusst worden.

Die Gemeinde sei um die rechtmäßig abgehaltene Wahl betrogen worden, außerdem die Wahlberechtigten um die Ausübung ihres persönlichen und geheimem Wahlrechts gebracht. „Sie haben Unterschriften gefälscht - bei einer Wahl. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen“, fand Böhler deutliche Worte. Selbst Kinder wüssten, dass man Unterschriften nicht fälschen dürfe: „Viel deutlicher kann man seine Befugnisse nicht missbrauchen“.