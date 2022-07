Aus für Gletscherehe: Symbol einer Zeitenwende in den Skibergen

Den Widerstand verorteten die Investoren bei den Städtern. Aber Estermann und viele seiner Unterstützer leben draußen am Land, wo der Tourismus längst nicht mehr nur als alleiniger Heilsbringer gesehen wird. Die Auswirkungen des Urlauberverkehrs etwa müssen auch jene schlucken, die nicht am großen Ski-Kuchen mitnaschen.

Und im Pitztal hat nun sogar ein Skiort Nein zu mehr Liften gesagt.

In den vergangenen Jahren wurden in Tirol eine ganze Reihe von Ausbauplänen wieder begraben: von der Politik, nach Widerstand von den Betreibern selbst oder im Falle einer Verbindung zwischen St. Anton am Arlberg und Kappl im Paznauntal vom Gericht, das den Wert unberührter Natur höher einstufte, als den möglichen wirtschaftlichen Nutzen.