Drei Männer sollen Volksbefragung zu Gletscherehe getürkt haben

Nach der Volksbefragung zu einem möglichen Skigebietszusammenschluss Pitztal-Ötztal im vergangenen Juli hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun Anklage gegen drei Mitglieder der Wahlbehörde erhoben. Den Männern wurde Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Sie sollen im Auftrag von 17 Wahlberechtigten deren Wahlkarten abgeholt, diese dann jedoch eigenmächtig als Pro-Stimmen für den Zusammenschluss ausgefüllt haben. Eine Mehrheit hatte sich gegen die „Gletscher-Ehe“ ausgesprochen.

Die drei Männer sollen sich von 17 Wahlberechtigten die Ermächtigung geholt haben, in deren Namen Wahlkarten von der Gemeinde abzuholen. Die Wahlberechtigten erhielten die Wahlkarten dann jedoch nie, beschrieb die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Aussendung den nun per Anklage erhobenen Verdacht.

Männer waren Teil der Wahlbehörde

Die Angeklagten sollen die Wahlkarten eigenmächtig ausgefüllt und für den Zusammenschluss gestimmt haben. Dann sollen sie die Wahlkarten in ihrer Funktion als Teil der Wahlbehörde in das Wahlergebnis miteinbezogen haben bzw. durch andere - redliche - Mitglieder miteinbeziehen haben lassen.