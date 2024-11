Nach Jagdausflug mit Benko: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Dornauer

Es bestehe der Anfangsverdacht, dass er "trotz aufrechtem Waffenverbots eine Waffe gebraucht hat", so Mayr. "Es wurden bereits erste Ermittlungsaufträge erteilt." Begründet werde der Anfangsverdacht durch jenes Bild, "dass Herrn Dornauer neben einem erlegten Hirsch zeigt", erklärt der Sprecher der Anklagebehörde. Also durch jenes Foto, dass den SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter bei einem Jagdausflug mit dem Milliardenpleitier René Benko zeigt und das am Montag publik wurde.

Ein verhängnisvoller Jagdausflug mit dem Pleitier Rene Benko

Die Szenerie spielte sich in einem Jagdgut in der Steiermark auf dem Gaberl ab. Das Verfahren wurde von dort aus formalen Gründen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck abgetreten. Es gelte nun, "die Personen zu befragen, die dabei waren", so Mayr. Neben Benko und Dornauer ist das ein Tiroler Hotelier, mit dem beide befreundet sind. Er hatte eidesstattlich versichert, den Hirsch selbst geschossen zu haben. So ist es auch im Jagdbuch verzeichnet.

Auch vom Jagdleiter, der ebenfalls dabei war, gibt es eine eidesstattliche Erkärung, die diese Version bestätigt. Er wird nun ebenfalls befragt werden.