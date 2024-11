Zurücklehnen wird er sich wohl dennoch nicht können. Sehen sich doch die Genossen in den westlichen Bundesländern nach dem schwachen Ergebnis bei der Nationalratswahl in ihrer Kritik am Kurs der Bundespartei bestätigt. Deren eher linke Ausrichtung spreche die Wähler in der Großstadt Wien oder vielleicht noch in Graz an, ein Großteil der am Land lebenden Menschen könne damit aber nichts anfangen.

Deshalb, so der Tenor von Tirol bis Niederösterreich, müsse die SPÖ mehr in die Mitte rücken.