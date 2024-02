Gemeindewahlen in Salzburg: Männliche Kandidaten dominieren

Am 10. März finden in 119 Gemeinden im Land Salzburg die Gemeinderatswahlen statt. 439.785 Männer und Frauen sind dabei wahlberechtigt, 395 Listen stehen zur Wahl, 8.252 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf den Stimmzetteln. Bei der Wahl sind männliche Bewerber klar in der Überzahl. Von den 8.252 Kandidaten sind nur 2.544 weiblich, also nur etwas mehr als 30 Prozent. Noch krasser ist das Verhältnis bei den Bürgermeisterwahlen. Von den 270 Personen, die sich um das Amt des Bürgermeisters bewerben, sind nur 47 Frauen (rund 17 Prozent).

Dafür stehen in Hallein gleich drei Frauen zur Wahl um das höchste Amt im Ort. Zwei sind es in Anif, Bruck an der Großglocknerstraße, Bürmoos, Großgmain, Hollersbach im Pinzgau, Nußdorf am Haunsberg und Wals-Siezenheim. Den höchsten Anteil von Frauen als Kandidatinnen auf kommunaler Ebene weist Wals-Siezenheim mit 46,6 Prozent auf, knapp dahinter liegt Anif mit 46,2 Prozent. In 31 Gemeinden im Bundesland wird nur eine Person für das Bürgermeisteramt kandidieren. Neun sind es im Flachgau, je acht im Lungau und Pongau, vier im Pinzgau und zwei im Tennengau. In Fusch an der Großglocknerstraße und Thomatal tritt zusätzlich auch nur eine Liste für die Gemeindevertretungswahl an.

Die Kandidaten in diesen 31 Orten müssen am 10. März die Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten, um gewählt zu sein. 112.733 Wahlberechtigte Die Stadt Salzburg verfügt bei der Gemeindewahl mit Abstand über die meisten Wahlberechtigten. 112.733 Männer und Frauen können am 10. März ihre Stimme in einem der 153 Wahllokale abgeben. Sie entscheiden so die Zusammensetzung des 40-köpfigen Gemeinderats sowie über das Amt des Bürgermeisters mit. 297 Kandidaten treten auf acht Listen an, sieben Personen wollen Bürgermeister werden.