Gekentertes Boot: Frauen waren bis zu 20 Minuten unter Wasser

Zunächst seien auch weitere Mädchen und auch Soldaten unter dem Boot gefangen gewesen. „Alle hatten Schwimmwesten an, die in die Höhe treiben“, beschreibt Bauer die Problematik. Die gekenterten Passagiere wurden unter Wasser also offenbar regelrecht gegen den Boden des umgestürzten Bootes gedrückt.

Soldaten hätten versucht, die gefangenen Mädchen unter Einsatz ihres Lebens zu befreien, berichtet Bauer. Im Falle der beiden Mädchen, die nun in Lebensgefahr schweben, hat es am längsten gedauert, bis sie schließlich an die Wasseroberfläche gebracht werden konnten.