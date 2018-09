Heeresboot gekentert: Waren zu viele Menschen an Bord?

Für zwei junge Frauen, die drei Tage lang ihren Traum als Soldatinnen ausprobieren wollten, endete der Ausflug in den neuen Beruf am Samstag in einer Tragödie: Sie kämpfen derzeit im Wiener AKH bzw. im Wilhelminenspital um ihr Leben. Ihr Zustand wird als „äußerst kritisch“ beschrieben.

Gegen 10 Uhr war ein Arbeitsboot des Bundesheeres bei Hainburg (NÖ) gekentert. Laut Ministeriumssprecher Michael Bauer dürfte „das Boot in eine Welle gefahren sein, die ins Boot geschwappt ist. Dadurch hat sich das Boot langsam gesenkt und ist über die rechte Seite abgeglitten“. Das sei der wahrscheinliche Grund für den Unfall.

Bundesheer untersucht

Die genaue Ursache soll nun eine (interne) Untersuchungskommission des Heeres klären – das normalerweise zuständige Verkehrsministerium darf nur bei zivilen Schiffen eine unabhängige Prüfung durchführen. Laut Bauer waren 13 Personen (acht Frauen, fünf Soldaten) an Bord. Am Steuer war ein Unteroffizier, der, wie auch der Bugmann, alle dafür notwendigen Ausbildungen haben soll. Erlaubt sind auf dem Boot maximal zwölf Personen oder eine Beladung von 1800 Kilogramm.