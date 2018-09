Bundesheer-Boot auf Donau gekentert: Zwei Frauen reanimiert

Insgesamt sollen vier Boote des Heeres unterwegs gewesen sein. Weil zur selben Zeit eine Katastrophenübung der Feuerwehr auf der Donau stattgefunden habe, seien Helfer rasch zur Stelle gewesen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit. Insassen des gekenterten Bootes hätten sich auf eine Insel bzw. auch ans Ufer gerettet. Laut Resperger standen nach dem Unfall elf Feuerwehren u.a. mit Rettungsbooten im Einsatz.

Der ÖAMTC berichtete von einem Großeinsatz. Drei Notarzthubschrauber - "C 2", "C 3" und "C 9" - wurden an die Unfallstelle entsandt.