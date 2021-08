Gastronomie-Sprecher Pulker: "1G-Regel für alle oder für keinen"

"Schauen sie sich an, wie viele Menschen etwa beim Arzt auf engsten Raum sitzen", argumentiert er.

Die nachgewiesenen Ansteckungen waren in der Gastronomie vergleichsweise gering, meint er. Es gebe also keine Erklärung, warum vor allem die Freizeitbranchen weiter leiden sollten. "Das ist ein Anschlag auf unsere Branche", kommentiert er weiter. Und die Konsequenz wären illegale Partys zu Hause in den Kellern. Außerdem würden die Gewinner der Krise, die Lebensmittelindustrie, die Supermärkte weiter dazu gewinnen, während Lokale schließen müssen.

Verfassungsrechtliche Prüfung

Bereits jetzt habe er eine Absage einer Hochzeit in seinem Betrieb in der Wachau, sollte es wirklich zur Einführung der 1G-Regel kommen. "Die Menschen sagen einfach ab, weil die Hälfte der Leute nicht kommen will", sagt er. Man werde das auf jeden Fall auch Verfassungsrechtlich prüfen lassen. "Ich denke nicht, dass sie damit juristisch durchkommen", sagt er.

Alle Gastronomen - quer durch Österreich - seien davon betroffen und auch dagegen, sagt der Branchensprecher. Diese Regel sei für ihn dasselbe, wie den Betrieb wieder zusperren zu müssen. "Die Politiker müssen gut überlegen", sagt er. Dass er sich selbst einmal für eine Impfpflicht ausgesprochen hatte, wollte er unkommentiert lassen.