"Ich denke, dass jeder, der sich impfen lassen wollte, dies bereits getan hat. Die Nicht-Geimpften wird man nicht dazu bringen. Auch nicht, wenn man ihnen Schnitzel und Bier im Wirtshaus vorenthält", sagt der Wiener Champagner-Barbesitzer Friso Schopper. "Ich denke, die Lösung ist und bleibt 2G: geimpft oder getestet".

Sorgen sollte man wegtanzen können

Vietha Luong, Veranstalter der Wiener Partyreihe „Tipsy Tuesday“, will hingegen ungern jemanden ausschließen. „Wir halten uns an Vorgaben, aber ich wünsche mir, dass es trotzdem Möglichkeiten zum Feiern für all jene gibt, die sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht impfen lassen können oder es nicht wollen. Auch frisch getestete oder genesene Personen sollen Spaß haben und die Sorgen der letzten Zeit wegtanzen dürfen.“