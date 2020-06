Fußfesseln für jugendliche Straftäter

In der von Matschnig regelmäßig visitierten überfüllten Justizanstalt Wien-Josefstadt wurden die jugendlichen Häftlinge von Vierer-Zellen in Zwei-Mann-Hafträume verlegt, die erwachsenen Gefangenen müssen (noch) mehr zusammenrücken.

An den sogenannten Einschlusszeiten, in denen die jungen Häftlinge – statt innerhalb der Abteilung beschäftigt zu werden – in den Zellen sich selbst überlassen bleiben, hat sich wenig geändert. Montag bis Freitag ab 18 Uhr (früher oft schon ab 17 Uhr), Wochenende ab 15 Uhr.

Personalmangel ist dafür die Erklärung. „Mit einer starken Gewerkschaft wie jener der Justizwache ist es schwer, umzustrukturieren“, sagt Matschnig, lobt aber das Bemühen einzelner Beamter.