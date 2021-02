Ein neunjähriger Fußballer stürmt bis zum Höchstgericht

Adrian spielt Fußball, seit er vier Jahre alt ist. Sein Lieblingsklub ist der FC Barcelona, sein Lieblingsspieler ist Erling Haaland. Adrian will ein so guter Stürmer werden wie sein Vorbild. Dafür trainiert er fleißig in der U10 des Wiener Traditionsklubs Vienna. Dreimal die Woche, dazu noch ein Spiel am Wochenende. Zumindest war das so, bis Corona kam. Und somit der Nachwuchs-Amateursport von einem Tag auf den anderen nicht mehr stattfinden konnte. Deshalb verlässt Adrian mit seinem Trainer David Zellinger, einem Juristen, nun den Rasen, und stürmt bis zum Verfassungsgerichtshof.