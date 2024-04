Fußball: Spielerstatistiken sind illegal - 11.000 Euro Strafe

"Herr Roberto B. (im Folgenden: der Betroffene) nahm an Spielen in der von der Beschuldigten veranstalteten Liga teil. Er bestritt sein letztes Spiel am 06.10.2019", heißt es. "Der Betroffene richtete am 23.09.2020 per E-Mail einen Antrag auf Löschung seiner personenbezogenen Daten an die Beschuldigte, in welchem er darum bat, aus den Systemen der Beschuldigten gelöscht zu werden. Die Beschuldigte führte in Nachrichten an den Betroffenen vom 23.09.2020, 24.09.2020 und vom 26.09.2020 aus, dass sie seinem Begehren nicht nachkommen könne. Zusammengefasst sei eine Löschung aus Statistikgründen nicht möglich."