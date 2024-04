62-Jähriger seit eineinhalb Jahren im eigenen Bett eingesperrt

"Wir haben momentan nur mehr eine Pflegerin, das heißt ich muss mir in 14 Tagen wieder mal Urlaub nehmen und meinen Mann selber betreuen. Ich kann keine Sekunde raus", berichtet seine Frau Marion. "Ich mache jetzt seit eineinhalb Jahren Nachtdienst bei meinem Mann, arbeite Vollzeit, muss mich fast täglich mit Behörden auseinandersetzen und weiß nicht mehr, woher ich das Geld nehmen soll. Und dann lese ich, dass sie sich streiten, wer wieviel zahlt. Und keiner der Herren kommt auf die Idee, mir irgendwann, irgendetwas, mitzuteilen. Wahrscheinlich hat mein Mann recht, der sagte, sie ziehen das so in die Länge, in der Hoffnung das er stirbt."

Der Familie geht das Geld aus

Aktuell hat die Familie bereits 60.000 Euro selbst aufbringen müssen. Volksanwalt Bernhard Achitz hat sich eingeschaltet und sagt: "Es handelt sich leider um keinen Einzelfall. An sich ist die ÖGK für die Krankenbehandlung zuständig, Land und Kommunen für die Pflege. Immer wieder wenden sich Menschen an die Volksanwaltschaft, bei denen es bei der Kostenübernahme für die Behandlung zuhause bzw. die Intensivpflege zu Problemen kommt. Es müsste so ablaufen, dass die notwendige Betreuung sofort funktioniert, ohne dass die Betroffenen auf den Kosten sitzenbleiben. Länder und Krankenkassen können sich dann im Hintergrund ausmachen, wie sie sich die Kosten aufteilen. Und statt dem derzeit bestehenden Bundesländer-Fleckerlteppich erwarte ich mir, dass Länder und Kassen in ganz Österreich einheitlich vorgehen.“

Dazu muss man wissen, dass die Betreuung derartiger Intensivpatienten teuer ist und bis zu 50.000 Euro monatlich ausmachen kann. Allerdings sind die Betreuungskosten in Pflegeheimen oder auf Überwachungsstationen doppelt bis dreimal so teuer. In Summe ist eine Betreuung zuhause für die Staatskasse also günstiger.

Der Fonds Soziales Wien übernimmt deshalb die Kosten schon nach kurzer Prüfung. Anders sieht es die niederösterreichische Landesregierung: Wagner solle in ein Heim gehen, heißt es in einer Stellungnahme an KURIER und Volksanwaltschaft. Wäre er Beamter oder Selbstständiger, dann würde die entsprechende Kasse die Betreuung daheim bezahlen, so aber habe er schlichtweg Pech. Der niederösterreichische Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS), der aktuell im Ressort der sozialen Heimatpartei FPÖ ist, sieht sich jedenfalls nicht dafür zuständig.