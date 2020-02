Frau erschrak vor angeleintem Hund, stürzte und wollte Schadenersatz

Der Unfall geschah, als die Hundehalterin einkaufen war. Die andere Frau hatte gerade den Supermarkt verlassen und ging zu ihrem geparkten Auto. Den Hund nahm sie nicht wahr. Das Tier allerdings merkte sehr wohl, dass da jemand immer näher kam. Unmittelbar vor einem Zusammenstoß machte sich der Hund bemerkbar.

"Die Klägerin selbst hat sich in die Gefahrenlage gebracht, weil sie den vor ihrem Fahrzeug an den Poller angeleinten Hund übersah und bis auf einen Meter - die Leinenlänge - an ihn herantrat", befanden die Richter. Dass die Frau so erschrickt, dass sie fällt, ist Pech - doch damit muss man als Hundehalter nicht rechnen.