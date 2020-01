Nach Einsatz: Versicherung forderte Freiwillige zum zahlen auf

Nach einer Massenkarambolage am Donnerstag auf der A2 in Kärnten, war schnelles Handeln gefordert. Acht Pkw waren involviert und teilweise demoliert. Freiwillige Helfer der Feuerwehr waren in ihrer Freizeit im Einsatz, um den Schaden zu beseitigen – und werden nun von der Versicherung eines beteiligten Autolenkers zu Kasse gebeten.