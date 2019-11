Ärger über neue Regelungen: Feintuning im Hundehalte-Gesetz

Das neue nö. Hundehalte-Gesetz, das per Jahresbeginn in Kraft treten soll, regt auf. Während sich Bissopfer über mehr Schutz freuen, machen Besitzer von Vierbeinern gegen die strengeren Regelungen mobil. Aus den Gemeinden hört man, dass sich viele Bürger einen Stempel für ihre Beschwerde holen. Mindestens 25.000 Einsprüche sind bis zum 5. Dezember notwendig, damit das Land eine Volksbefragung veranlassen muss. Nach dem Bericht im KURIER hat die ÖVP angekündigt, die neue Leinen- und Maulkorbpflicht in Gasthäusern oder Bädern präzisieren bzw. entschärfen zu wollen.

Was wird sich durch die neuerliche Anpassung im nö. Hundehalte-Gesetz ändern? Die ÖVP will den Begriff „größere Menschenansammlungen“ im Gesetz genauer definiert wissen, weil es laut Auskunft von Klubobmann Klaus Schneeberger zu Unklarheiten gekommen ist. Deshalb soll in der nächsten Landtagssitzung (21. November) eine „authentische Interpretation“ zum Gesetz beschlossen werden. Darin wird festgehalten, dass unter größeren Menschenansammlungen zumindest 150 Personen zu verstehen sind. Gasthäuser oder Bäder, in denen sich weniger als 150 Personen aufhalten, sind „von der Leinen- und Maulkorbpflicht nicht umfasst“. Das bedeutet, Hunde müssen darin entweder angeleint sein oder einen Maulkorb tragen. Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) hat damit keine Freude, weil für ihn der „Schutz der Kinder über dem der Hundehalter steht.“

Was ist im Gesetz neu geregelt? Hunde, die ständig am Arm oder in einem Behältnis getragen werden, sind von der Maulkorb- und Leinenpflicht ausgenommen. Die Gemeinde kann durch eine Verordnung eine Hundesicherungszone bestimmen. Bei Umzug eines mit einem Verbot auferlegten Hundehalters muss die neue Wohnsitz-Gemeinde verständigt werden. Ansonsten gilt wie bisher, dass Hunde an öffentlichen Plätzen im Ortsbereich entweder mit Maulkorb oder Leine geführt werden müssen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kindergärten, Horte oder Einkaufszentren gilt Maulkorb- und Leinenpflicht, für so genannte Listenhunde gilt das überall (siehe Zusatzbericht unten).