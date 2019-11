Vereine wollen neues NÖ-Hundehaltegesetz kippen

Dass die neue Novelle in Niederösterreich für alle Hunde gilt, ist für den Tierschützer unverständlich: „Alle Hunde einzubeziehen, ist völlig absurd.“ Seiner Meinung nach wird die Problematik falsch bekämpft.

Er sieht die Lösung für weniger Bissunfälle in genaueren Kontrollen des Hundeführerscheins und einem Charaktertest für Hundehalter sowie in einer Aufklärung der Bürger. Zudem sei das neue Gesetz nicht gut durchdacht, weil kleinere Hunde, die in Taschen getragen werden, ausgenommen sind. „Dabei sind kleine Hunde oft bissiger als große“, so Plank.

Unsicherheit bei Hundeführern

Erst am Wochenende ist eine Dreijährige in Kapelln, Bezirk St. Pölten, von einem Hund am Oberarm gebissen worden, als sie mit ihrer Mutter spazieren war. Danach soll das Tier davon gelaufen sein. Der als Mischling beschriebene Vierbeiner, habe ein „ungepflegtes, schwarzes Fell“ und „weder Halsband, Leine oder Beißkorb“ getragen, berichtet die Polizei. Sie bittet um Hinweise.