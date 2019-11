Hundeverbot im Wirtshaus? Lästige Tier oder vernünftige Halter?

Pro Hundeverbot: Die wenigsten Hunde tun, was ihre Halter behaupten

Man muss nicht Immanuel Kant („Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“) bemühen, um zu erkennen, dass Hunde in Gasthäusern nichts verloren haben. An allen anderen Orten, an denen sich Menschen auf engem Raum bewegen, übrigens auch nicht.

Das Problem ist an beiden Enden der Leine zu finden – so die Hundehalter diese überhaupt verwenden. Womit wir schon mitten im Thema wären: Viele Hundebesitzer kennen die gesetzlichen Bestimmungen zu Leinen- und Beißkorbpflicht, die in ihrem Bundesland gelten, nicht. Oder sie ignorieren sie schlichtweg.

So oder so – mit dem verantwortungsvollen Umgang, dessen sich die Halter gerne rühmen, hat beides nichts zu tun. Es wird wohl zu wenig gestraft.

Hundehalter nehmen damit billigend in Kauf, dass sie andere in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigen. Das ist nicht neu: Hundefreunde sind tendenziell mit einer (un-)gesunden Portion Egoismus ausgestattet. In einem Land, in dem der kläffende Hund wohlgelittener ist als das lärmende Kind, kann man sich diese Geisteshaltung erlauben. Bedenken anderer werden abgetan. („Meiner tut ja nix!“)