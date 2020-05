"For Forest“ kostete fast 5 Millionen Euro

Prozessgrund

Gleich zu Beginn der Tagsatzung am Dienstag war klar, dass es so schnell kein Urteil geben würde. Der Schweizer Littmann durfte wegen der Covid-19-Bestimmungen nicht nach Klagenfurt kommen. Ihn per Videokonferenz zu befragen, lehnte der Rechtsanwalt Waldners ab, weshalb für 22. September der nächste Verhandlungstag anberaumt ist.