Flüchtlingsverschiebung: Scharfe Kritik aus Kärnten an Nehammer

Scharfe Kritik übt heute, Donnerstag, die in Kärnten für Flüchtlings- und Asylagenden zuständige Landesrätin Sara Schaar ( SPÖ) am Österreichischen Innenministerium. Grund dafür: „die völlig unkoordinierte und chaotische Herumschieberei von Flüchtlingen quer durch ganz Österreich“. Schaar kritisiert im Gespräch mit dem KURIER ebenfalls, dass man in einer Situation wie dieser auf Zusammenarbeit setzen muss. "Mir ist heute endgültig mein Geduldsfaden gerissen," sagt Schaar. Es könne nicht sein, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt werde und jedes Mal "nachfragen und den Informationen nachlaufen muss."