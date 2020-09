Familie ausgelöscht: Eklat im Gerichtsaal

Besser tot als arm?

Am 27. Oktober ist die Lage in den frühen Morgenstunden eskaliert. Samet A. gab an, seiner Frau im Schlafzimmer das Messer in die Brust gerammt zu haben. „Vier Mal“, ergänzte Birgit Borns. Dann soll er die zweijährige Tochter und den Buben getötet haben, weil er nicht wollte, dass die Kinder zu den Schwiegereltern kommen. „Die Familie war schon finanziell am Boden“, so Samet A..

„Also besser tot als arm?“, wurde auch die Richterin das erste Mal an dem Tag emotional. Für einige Zuseher war die Nervenbelastung überhaupt zu viel. Die Tante der getöteten Ehefrau brach in Tränen aus, der Onkel schimpfte lautstark aus den Zuschauerrängen. „Warum hat er das den Kindern angetan, warum?“, richtete er Hasstiraden gegen den Angeklagten, bevor er aus dem Saal geworfen wurde.

Vor den Ermittlern hatte der 31-Jährige direkt nach der Bluttat noch angegeben, es habe sich um einen „Ehrenmord“ gehandelt. Er habe das Gefühl gehabt, seine Frau würde ihn betrügen.

Weil Gerichtspsychiater Manfred Walzl dem 31-Jährigen eine „geistige Abartigkeit“ attestiert, fordert die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Zudem sei davon auszugehen, dass der Mann „mit großer Wahrscheinlichkeit zu neuerlichen Tathandlungen mit schweren Folgen gegen Leib und Leben“ neigen werde, so Walzl.

Dagegen will Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz ankämpfen. Er hält den Angeklagten für psychisch kerngesund. Die Gefährlichkeitsprognose hält er für weit überzogen. Ein Urteil ist nach dem zweiten Prozesstag am kommenden Dienstag geplant.