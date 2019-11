Trauriger Rekord: Heuer Schon 17 Morde in Niederösterreich

Aurelia Sch. (40) aus Greinsfurth bei Amstetten wollte ihren Ehemann verlassen. Er tötete sie vor den Augen der Kinder mit 38 Messerstichen. Zhemire K. (32) hatte sich von ihrem schwer gewalttätigen Mann bereits getrennt. Dennoch lauerte Xhemajl M. ihr auf einem Supermarkt-Parkplatz in Tulln auf und beendete das Leben der zweifachen Mutter mit einem Dolch.

In Kottingbrunn wurden am vergangenen Sonntag nicht nur die Ehefrau (29), sondern auch die beiden Kleinkinder mit in den Tod gerissen. Und das alles nur, weil Tugba A. ihren Mann verlassen wollte.