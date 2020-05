Morde und Gewalt: Prozessmarathon nach Zwangspause

Pro Prozess werden acht Geschworene und vier Ersatz-Laienrichter benötigt. Weil auf der Geschworenentribüne im Gerichtssaal aber nicht der nötige Sicherheitsabstand gewährleistet ist, muss die Sitzordnung bei den Prozessen geändert werden. „Ob eine Maskenpflicht beim Prozess angeordnet wird, entscheidet der Richter“, erklärt Borns.

Los geht der Prozessreigen in Wiener Neustadt am 26. Mai mit einem Fall von NS-Wiederbetätigung. Am 9. Juni folgt der Prozess zu einem Mordversuch in Bad Fischau, bei dem ein junger Kosovo-Albaner im Zuge eines Familienfestes auf seinen Schwiegervater eingestochen haben soll.

Kehle durchtrennt

Nachdem ein damals 17-jähriger Syrer vergangenen Winter in Wimpassing bei Neunkirchen seinen älteren Bruder beinahe mit einem Messer getötet haben soll, muss er sich am 17. Juni wegen Mordversuchs verantworten.

Sechs Tage später gibt es das Urteil gegen Ioan P.. Der 38-jährige Rumäne war beim ersten Prozesstag vor dem Shutdown voll geständig, einer 83-jährigen Pensionistin in Gloggnitz die Kehle durchgeschnitten zu haben. An zwei Prozesstagen (30.06. und 07.07.) wird der Mordversuch auf dem Wr. Neustädter Bahnhof verhandelt. Der 30-jährige Asylwerber Morteza M. soll dabei einen 28-jährigen Burgenländer ein Messer in die Brust gerammt haben.