85-Jährige erstickt: Mord aus Angst um den guten Ruf

Peter I. war bei verschiedenen namhaften Instituten als Chef des „Private Banking“-Geschäfts tätig, fast zwei Jahrzehnte lang war er auch der Berater von Emma Schwarz. Im Jahr 2019 dürfte die rüstige 85-jährige Unternehmerin bemerkt haben, dass sich ihr Geld nicht wie gewünscht vermehrte.

Über mehrere Wochen hinweg soll sie den Banker angedroht haben, ihn zur Rechenschaft zu ziehen und ihr Geld umzuschichten. In Summe ging es um mehrere Hunderttausend Euro.

Damit die für ihn unangenehme Sache nicht publik wird, soll Peter I. den Plan gefasst haben, die Frau zu beseitigen. Der Staatsanwalt geht daher von einem eindeutigen Tötungsvorsatz aus.

Tat als Überfall getarnt

Um mit der Tat nicht in Verbindung gebracht zu werden, wollte Peter I. diese wie einen Unfall oder einen Überfall von brutalen Einbrechern aussehen lassen. Aus diesem Grund traf der 61-Jährige Vorbereitungen. Er wusste, dass Ermittler im Nachhinein heraus finden können, ob Mobiltelefone zu gewissen Zeiten am Tatort in einem Sender eingeloggt waren. Deshalb ließ I. persönliche Gegenstände und das Telefon am 16. September in seinem Wochenend-Seehaus zurück. Er mietete einen Wagen und fuhr damit zum Haus der 85-Jährigen nach Thomasberg.