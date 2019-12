Ungelöster Mordfall: Das Todesrätsel von Vösendorf

Der 2. Oktober wird dem 79-jährigen Hans P. (Name von der Redaktion geändert) wohl für immer in schrecklicher Erinnerung bleiben. An jenem Morgen fand er seinen Neffen, den 61-jährigen Landwirt Franz U., tot in dessen Haus in Vösendorf (Bezirk Mödling). Die Räume waren verwüstet worden. Bis heute wurden die Täter nicht gefunden. Vor dem Wohnhaus des 61-jährigen Landwirts, der einen Ab-Hof-Verkauf betrieb, erinnern Blumen an die Tragödie. Kerzen brennen, auf einer Gedenktafel steht "Du lebst in unserem Herzen".

Die Bluttat in der Gemeinde im Bezirk Mödling ist der einzige nicht aufgeklärte Mord in Niederösterreich des heurigen Jahres. Für P. ist das schwer zu ertragen. "Natürlich ist jeder betroffen", erzählt er. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Schon jetzt würde er immer wieder auf jenen Tag im Herbst angesprochen werden.