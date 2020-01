Pizzeria-Mord: Für den Täter war es eine Ehrensache

Nach dem Mord an einem 33-Jährigen in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) hat der Tatverdächtige sein Schweigen gebrochen. Wie sein Anwalt, der Wiener Strafverteidiger Nikolaus Rast gegenüber dem KURIER bestätigt, hat Gökhan Y. nach monatelangen Enttäuschungen und Erniedrigungen die Nerven verloren und 13-mal zugestochen.

"Bei Täter und Opfer handelt es sich um längste Zeit beste Freunde. Sie waren wie Brüder, die Familien sind verschwägert und die Kinder gehen gemeinsam in die Schule", erklärt Rast das Naheverhältnis von Gökhan Y. und Hasan Ö. Die beiden Türken hatten vor Jahren gemeinsam für eine Supermarktkette gearbeitet und den Plan gefasst, sich mit einer Pizzeria selbstständig zu machen."